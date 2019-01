Förslaget på 2019 års division 6–serier, som är den lägsta serien, har kommit i dagarna från förbundet.

Dardania kommer säkert att bli sevärda i Gislavedssexan. För någon vecka sedan berättade lagets spelande tränare Bujar Ferizi om klubbens spännande satsning.

Hillerstorps Goif och Västboås Goif åkte båda förra säsongen ur femman. Värnamo Nyheter var under förra året ute och gjorde längre nedslag på båda lagen och de reportagen kan ni läsa igen om ni klickar på länkarna här ovanför.

Bors SK, med den nye tränaren Andreas Karlsson, och Rydaholms SK är placerade i Ljungbysexan, annars spelar samtliga lag från tidningens spridningsområde i division 6 Gislaved.

Division 6 Gislaved: FC Dardania, FC Peking, Hillerstorps Goif, Hooks IF, IFK Gislaved, Klevshults SK, Nissafors IS/Hestra SSK, Skeppshults BK, Skillingaryds IS, SWEBIH IF, Västboås Goif.

Division 6 Ljungby: Bors SK, Dannäs/Hånger, Goif Ling, Göteryds BK, Hallaryds IF, Hamneda Goik, HiTs, Kånna IF, Rydaholms Goif, Ryssby IF, Råstorp/Timfors.