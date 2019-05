Det spelades en del matcher under fredagskvällen. Waggeryds IK besegrade Visingsö med 2–0 (0–0) i den nordvästra fyran. Det var två rätt sena mål som avgjorde. Målen gjordes av Anton Åkerhag och Sebastian Andersson. WIK har precis som Gislaved 17 poäng. Det sistnämnda laget leder serien på bättre målskillnad. Haga, som förlorade hemma mot Hallby med 1–2 i den här omgången, ligger trea med 15 poäng.

Smålandsstenar tog en viktig seger med 2–1 över Bosna i division 5 nordvästra. Smålandsstenar spelade i fyran förra året men har haft en tung start på årets seriespel. Bosna hade däremot startat bra.

Men även under helgen finns det en hel del matcher att se fram emot. Värnamo Södra har startat säsongen på ett mycket intressant sätt i den sydvästra fyran och möter Guddarps IF hemma söndag eftermiddag. Värnamo Södra är med i den absoluta toppen. Forsheda kämpar i botten av samma serie och har en tuff match mot Ljungby IF på bortaplan lördag eftermiddag.

Matcher i cupen

Bredaryd Lanna har startat säsongen med sex raka förluster. Lördag eftermiddag kommer Mullsjö till Rocknevallen. Mullsjö har spelat in fyra poäng hittills. Kommer Bredaryd Lannas första vinst i den sjunde omgången av den nordvästra fyran?

Det har även varit matcher i Smålandscupen under veckan. Det var i den tredje omgången. Flera lokala lag var i farten. Anderstorp vann borta med 6–1 över Moheda. Gnosjö vann på bortaplan med 4–0 över Tolgs IF. Hillerstorps match mot Slätthögs Boif borta spelas den 12 juni.

Foto: Christian Ahlin

På damsidan cupvann IFK Värnamo med 7–0 över Gnosjö efter tre mål av Sefika Muratovic. Bors SK cupspelar mot Växjö DFF Akademi hemma på Rastavallen på onsdag.

I herrarnas division 3 möter Anderstorps IF Laholm hemma på Idrottsparken under lördag eftermiddag. Gnosjö ställs borta mot Skene på söndag i samma serie. Torsdag nästa vecka är det derby i den sydvästra trean då Anderstorp har hemmamatch mot Gnosjö.

Hook vann

I damtvåan åker IFK Värnamo till Växjö för match mot Växjö BK på lördag eftermiddag. Bors SK möter Ljungby hemma under lördagen. Och samma dag spelar Smålandsstenar borta mot FC Vetlanda. Under veckan åkte Waggeryds IK på sin åttonde raka förlust i samma serie.

Under veckan har det också spelats två intressanta derbymatcher. Bors SK förlorade hemma mot Rydaholms Goif i Ljungbysexan med 0–1. Rydaholm leder serien och vinstmålet mot Bor gjordes av den förre elitspelaren Mario Vasilj. Hook vann hemma på Lindevallen med 2–1 över Klevshult i Gislavedssexan. Hook tog därmed säsongens första seger.