Vilken avslutning de nästan 500 i publiken fick uppleva när mötet mellan Gnosjö IF och Anderstorps IF gick in i slutminuterna. Först hade hemmalagets Linus Hägg ett kanonläge och strax efteråt träffade Anderstorp ribban.

Men mötet i den sydvästra trean slutade 0–0.

– Hade varit fantastiskt att få avgöra men tyvärr räddade målvakten på mållinjen, säger Linus Hägg till Värnamo Nyheter.