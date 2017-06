Seger för Gislaved IS på hemmaplan mot Markaryd Fotboll Gislaved IS vann mötet med Markaryd hemma med 4-1 (1-1) på fredagen i division 4 Småland västra. Målgörare för Gislaved IS var Sasa Dobric, Admir Dadic, Ivan Radulovic och Aldin Crnolic, medan Markaryds enda mål gjordes av Benjamin Hajdari. Det här betyder att Gislaved IS nu ligger på femte plats i tabellen, och Markaryd är på sjunde plats.