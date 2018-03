För första gången hölls det i helgen barnkörläger i Centrumkyrkan i Gislaved. Och då blev det rekord. Som en del i Svenska Alliansmissionen var man med om att sätta rekord i antal barn som deltog när hela 600 barn sjöng.



Foto: Tordh Nilsson



Nyskrivna sånger på året tema "Världens fest" sjöngs när drygt 50 barn kom till Centrumkyrkan i Gislaved i helgen. 19 lokala barnkörledare från bygden bidrog för att öva in de nya sångerna. Tillsammans med fler församlingar i landet satte man rekord i antal deltagande barn under ett barnkörläger. Totalt 600 barn deltog på de sju olika platserna.

Förutom sångövning under lägret hann man också med aktiviteter utomhus och att delta i ett barnmöte. Efter att ha övernattat i Centrumkyrkan framfördes de inövade sångerna under en gudstjänsts i kyrkan under söndagen.