Partiernas svar

Liberalerna: JA.

"Finns det det underlag är svaret ja."

Socialdemokraterna: JA.

"Det ska finnas förskola i samtliga tätorter. Vid om- och tillbyggnad kan det vara nödvändigt att under byggtiden hänvisa till annan enhet där det finns plats."

Moderaterna: NEJ.

"I möjligaste mån SKA man erbjudas plats på bostadsorten. Det kan vara så att man under en tid kan få plats i annan ort då det krävs en hel del förberedelse för att ordna förskola. Vi moderater vill ha förskolor i alla våra tätorter. En placering i hemorten är alltid målet."

Kristdemokraterna: NEJ.

"I dagsläget finns det förskolor i alla tätorter men om underlaget är för litet kanske det inte är möjligt under en tid. KD vill att det ska finnas pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) för de som vill ha sina barn i mindre grupper, om barnet inte trivs i förskolemiljön eller om det inte går att ordna förskola i en mindre tätort pga litet underlag. Vi värnar valmöjligheten för varje enskild familj. Familjen vet bäst vad som passar dem."

Vänsterpartiet: NEJ.

"Samhället ska respektera familjens olika val och med det ska familjen erbjudas på de platser som de önskar. Vi från Vänsterpartiet lovar att prioritera frågor som rör minskade barngrupper i relation till personalstyrka så att pedagogerna får en hållbar och fungerande arbetsmiljö och kan göra vad de är utbildad för."

Centerpartiet: NEJ.

"Detta kan man inte lova för allt hänger på efterfrågan. Är det många barn som ska in och inte många platser på förskolorna så kan vi inte trycka in fler barn. Så under en tid så kanske man få köra sitt barn längre. Men vi vill sträva efter att alla ska få något av de val man ha gjort. Vi vill inte ha överbelastade förskolor i kommunen, men en ny förskola i Hillerstorp vore kanon."

Sverigedemokraterna: NEJ.

"Gnosjö kommun är en liten kommun med korta avstånd och resurser som redan finns, måste användas i den mån det är möjligt. Givetvis är målsättningen att man skall få en förskoleplats så nära hemmet som möjligt, eller på den plats man önskar. Men skulle det vara så att det är fullt på den förskola man önskar, så skall det vara möjligt att ställa sig i kö till denna, så att man kan få en plats så snart det blir möjligt."