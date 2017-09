I början av september väckte åklagare åtal mot fyra män för att de ska ha förberett en stöld av en ny BMW utanför en bostad i Värnamo en månad tidigare. Den utrustning som man tog i beslag i samband med gripandet, talade för att det var bilen, en BMW X6, de var ute efter.

Olika förklaringar

Under rättegången var det emellertid ingen av de fyra männen som ville erkänna att de var ute på stöldturné, utan de presenterade olika historier som skulle förklara varför de körde omkring i villakvarter i Värnamo mitt i natten. En handlade om att de letade efter en fest och det var därför en av dem var inne i en trädgård och tittade in i huset (vilket har fångats på övervakningsfilm). En annan berättade att de skjutsade en femte person vars identitet de inte ville avslöja under rättegången, till hans partner. De hade dock haft lite svårt att hitta så därför hade de irrat omkring i villakvarteren i Värnamo.

Rånarluvor

Hemma hos en granne hade ett av barnen vaknat av bildörrar som slogs igen och gick och väckte föräldrarna som ringde 112 när de såg att det var minst fyra män, varav tre hade på sig rånarluvor. Föräldrarna följde sedan de fyra männens förehavanden och var samtidigt i kontakt med polisens ledningscentral tills polisen var på plats och kunde gripa männen genom att blockera deras bil. Under rättegången vittnade en av poliserna om att männen varit nervösa när de greps, de ”darrade som asplöv”. Vid husrannsakan i bilen hittades föremål som används vid stölder och inbrott, bland annat en störsändare, mekanikerspegel, kommunikationsradio och rånarluvor. Dessutom, skulle det visa sig senare, att tre av männen använde falska id-handlingar.

Efterlyst i Tyskland

Samtliga döms för förberedelse till grov stöld, men två av dem slipper fängelse och döms istället till villkorlig dom. Enligt rätten beror det på att de är tidigare ostraffade, har arbete och lever under ordnade förhållanden i hemlandet. Villkorlig dom brukar förenas med böter, men det slipper de eftersom de suttit häktade i över en månad. De andra två däremot döms till fyra månaders fängelse eftersom de förekommer i belastningsregistret, en av dem döms dessutom till att inte få återvända till Sverige på fem år efter avkunnat fängelsestraff. Den andre mannen har en europeisk arresteringsorder hängande över sig och ska därför överlämnas till Tyskland efter att han suttit av sitt fängelsestraff.