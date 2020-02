Stormen Ciara är på väg in över Sverige och under kvällen kommer den att kulminera.

Räddningstjänsten i Jönköpings län, som under söndagen har suttit i ett möte med flera andra aktörer, är beredd på ett rejält oväder.

– Vi har en ringlista. Om det skulle bli riktigt tufft i kväll så har vi möjlighet att kalla på förstärkning, säger Johan Ragnar, inre befäl vid räddningstjänsten i Jönköping.