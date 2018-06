Risken att drabbas av inbrott är som störst när bostaden är tom. Förra året skedde inbrott i drygt 51 000 hushåll i Sverige enligt bra.se.

När nu semestern stundar för många ges det ett utmärkt tillfälle för inbrottstjuvarna att slå till mot bortresta semesterfirare. Därför kommer polisen nu med viktiga saker att tänka på till semestern:

Ta för vana att alltid låsa ytterdörren även om du är hemma. Tjuvar kontrollerar ofta om dörrar är låsta och vi förvarar gärna handväskor, plånböcker och nycklar nära ytterdörren. Det är ett lätt byte för tjuven.



Foto: Vilhelm Stokstad / TT

FAKTA: Tips när du reser bort Meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest. Be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull och signalerar att ingen är hemma. Ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter. Ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum. Undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest. Undvik att skriva på sociala medier som Facebook, Twitter eller i din blogg att du är bortrest. Vidarekoppla eventuellt telefonen. Du som bor i villa och radhus, be någon om hjälp med att: Klippa gräsmattan om du är bortrest länge. Hänga sin tvätt på din torkställning. Skotta snö och göra fotspår i snön vid huset. Slänga sopor i din soptunna ibland. Parkera sin bil på din uppfart ibland så huset ser bebott ut.

Var försiktig med att släppa in någon okänd person i bostaden. Många äldre personer får besök av falska myndighetsrepresentanter eller andra personer som hittar på anledningar att få komma in i bostaden med det enda syftet att stjäla. Var gärna kritisk. Begär legitimation och försök att kontrollera den. Alla tjänstelegitimationer är försedda med telefonnummer för kontroll.

Det är bra att ”tänka som en tjuv” då man vill förstärka sitt inbrottsskydd i bostaden. Tjuvens favoritväg för att ta sig in i en bostad är från bottenplanet och från en plats som är insynsskyddad. Förstärkning av inbrottsskyddet bör därför inriktas mot fönster och altan- och balkongdörrar. Det förekommer att tjuven tar sig tar sig in via fönster på andra våningen eller genom ytterdörren, men det är inte lika vanligt.

Inbrottsrisken är större på insynsskyddade tomter så tänk på att inte ha skymmande växter nära altandörr och fönster. Förstärk gärna belysningen runt huset. Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt, särskilt vid ytter- och altandörrar. Förvara trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att en tjuv inte kan använda dem för att göra inbrott. Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna fönster i ditt eller en grannes hus.