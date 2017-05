Det är i årsredovisningen som kommunen talar om vad förra årets skatteintäkter användes till.

Klart störst del av varje skattehundring gick alltså till förskola, skola, kulturskola, vuxenutbildning och annan utbildning. 46 av 100 kronor las på detta.

38 av 100 kronor användes till vård och omsorg. I det ingår bland annat äldreomsorg, funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg samt hälso- och sjukvård.

Sex kronor var av varje skattehundring gick till områdena samhälle och miljö – det vill säga bland annat gator, vägar, parker, räddningstjänst och samhällsbyggnad - samt övrigt, som bland annat omfattar arbetsmarknadsåtgärder och näringslivsfrämjande åtgärder.

Tre av 100 skattekronor gick till kultur och fritid. Några exempel är idrotts- och fritidsanläggningar, fritidsverksamhet, bibliotek samt diverse kulturverksamhet.

I området politik ingår nämnd- och styrelseverksamhet, stöd till politiska partier, revision samt övrig politisk verksamhet. Av 100 skattekronor fick detta område en krona under förra året.

Kommunalskatten i Värnamo är 21,52 kronor per hundring. Skattehöjningen under 2016 på 40 öre innebar att kommunen fick in 28 miljoner kronor mer i skatt jämfört med året innan.