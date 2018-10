Hösten är tiden då många tar nya tag i sin träningsrutin. Och numera finns det alltså tre gym att välja på för den som vill börja träna i Gislaved. Kommunala hälsolyftet är gammalt i gemet. Under många år har de tillsammans med ett privat gym utgjort hela gymutbudet i Gislaved. När Motion och hälsa lades ner i maj förra året såg det ett tag ut som att det inte skulle bli något nytt privat gym. Men så plötsligt visade det sig att inte mindre än två nya gymaktörer fått upp ögonen för Gislaved. En av dem var Tarmo Puonti från Gånghester, som tillsammans med sin fru Anette öppnade Gym Gislaved i en lokal i Magasinet på Anderstorpsvägen. För dem har första året blivit succé, berättar han.

– Det går bra, vi är nästan 400 medlemmar. Det är nästan över förväntan. De strömmade till rätt fort, sedan har det bara ökat. Nu har vi till och med haft intagningsstopp, för vi vill inte att det ska bli helt packat.

Nyligen firade Gym plus, som etablerat sig i Motion och hälsas gamla lokal, sitt ettårsjubileum med aktiviteter och erbjudanden. Tidningen har sökt Mikael Johansson, som äger Gym plus, upprepade gånger utan resultat för att ta reda på hur det har gått för dem under första året.

Foto: Hanna Eklöf

Magnus Westlund är avdelningschef på fritidsförvaltningen i Gislaveds kommun. Han kan inte säga om kommunala hälsolyftet har påverkats av det ökade gymutbudet.

– Vi kanske har lite färre medlemmar än för några år sedan, men det är svårt att säga vad det beror på. Det har ju varit en fin sommar, det kan vara många som inte löst kort på grund av det. Vi har sålt lite färre kort 2018 än 2017.

Han ser det inte heller som en konkurrenssituation.

– Vi tänker inte så mycket så, vi har inte det fokuset. Man går väl dit man har närmast. Jag tror det finns plats för flera olika gym här, det ger folk möjlighet att träna.

Även Tarmo Puonti tar konkurrensen med ro.

– Det verkar som att det finns plats för alla. Där på Gym plus kör de mer pass, det har inte vi. Vi drar mer de som gillar rent gym.

Hur tror du det ser ut om ett år?

– Vi lär ju vara kvar iallafall, men jag vet inte alls hur det går för de andra. Jag hoppas det går bra för dem också.