Rutger Bregman

Rutger Bregman är en holländsk författare och historiker. Han har skrivit fyra böcker, varav "Utopia för realister" har skapat en internationell debatt. Rutger Bregman har nominerats till det prestigefyllda European Press Prize för sitt journalistiska arbete på The Correspondent och hans texter har bland annat publicerats i The Washington Post och The Guardian.