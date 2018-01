Regissörens Ruben Östlunds film "The square" har hyllats runt i världen. Filmen, vars förebild är rutan på Flanaden i Värnamo, har exempelvis vunnit Guldpalmen i Cannes. Men filmen föll inte den Hollywoodbaserade juryn i Kalifornien i smaken. Bästa icke engelskspråkiga film blev i stället den tyske filmskaparen Fatih Akins "Aus dem nichts".

HBO:s miniserie "Big little lies" blev en av de mest prisade på galan och här vann Alexander Skarsgård priset för bästa manliga biroll i tv-seriekategorin. I serien spelar Alexander Skarsgård den våldsamme hustrumisshandlaren Perry Wright.

— Jag står här i natt för att jag har haft privilegiet att arbeta med en grupp ofattbart begåvade kvinnor, sa Skarsgård från scen uppger TT.

Vinsten var Alexander Skarsgårds första Golden Globe, och han är den förste svensk att vinna det prestigefyllda priset på över tre decennier.

Den mörka dramakomedin "Three billboards outside Ebbing, Missouri" tog liksom "Big little lies" hem fyra vinster. Förhandsfavoriten "The shape of water", som nominerats till sju priser, fick nöja sig med två statyetter.

Filmgalan, som arrangeras av Hollywood Foreign Press Association, delar ut pris för insatser inom både film och tv.