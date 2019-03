Veckan började med helt vegetabilisk skolmat i Gisle skolrestaurang. På tisdagen serverades en moussaka med sojafärs istället för nötfärs och de andra dagarna får grönsakerna agera huvudrätt medan köttet presenteras som tillbehör.

– Jag tror att vi kommer att ha lite mindre gäster den här veckan. Men det är en skepsis man måste möta, säger Andreas Palmquist, enhetschef på Gisle skolrestaurang.

Earth week pågår över hela världen för att uppmärksamma klimatförändringarna och i Gislaveds kommun läggs fokus framförallt på maten. Alla skolkök uppmanas att servera klimatsmart mat och inte servera rött kött, samt vara återhållsamma med mejeriprodukter, kyckling, fisk och ägg. I stället rekommenderas köken att servera rikligt med grönsaker, baljväxter och frön.

– För mig känns det som att det i år kom väldigt lägligt, med allt som händer i stort och sägs i media om klimatförändringar. I dag så känns det som att unga vill vara med och påverka, säger Andreas Palmquist.

Vegetariskt och ekologiskt

Under veckan har också förskolans kök fått utbildning i vegetarisk och ekologisk matlagning. Gymnasieeleverna bjöds in till en föreläsning om biologisk mångfald med klimataktivisten Linnéa Henningsson, som följdes upp av en vegetarisk matlagningskurs som hölls av Sonja Sävås, projektledare på barn- och utbildningsförvaltningen. Hon är en av de ansvariga för Earth week-programmet i kommunen och tycker att veckan känns angelägen på flera sätt.

– Man uppmärksammar det, man får några att tänka till. Det gör lite avtramp i våra samveten, att man får tänka på hur man äter. Det är ju samtiden, ska vi ha någon jord att leva på och hur ska den se ut? Ju mer man vet desto mer inser man att det berör oss alla.

Bönor i biffen

I Gisle skolkök serveras runt 1 500 portioner per dag. Och även om man fokuserar extra just under Earth week så sträcker sig det klimatsmarta tänket längre än så. Man försöker lägga tonvikt på ekologiskt, svenskt och vegetabiliskt även under resten av året.

– Ända sedan jag började och innan dess så har vi pratat om att vi måste ställa om till vegetabilisk mat. Vår vegetabiliska kost ökar hela tiden, säger Andreas Palmquist.

Han och hans team jobbar med detta på flera sätt.

– Varje dag har vi ett vegetabiliskt alternativ, som alla får ta av. Vi uppmuntrar alla att smaka. Vi ser att när något är tilltalande för ögat så är det mer lockande. Vi gör mer riktade insatser för att locka, som att ställa den maten före den andra maten.

Man har också slutat med att kalla rätter saker som "vegetarisk pasta" eller "vegetariska biffar". I stället presenterar man vad maten består av, som "morot- och broccolibiffar".

– Sedan jobbar vi också med att få i mer vegetabiliska råvaror i den andra maten. Att till exempel i en färsbiff blanda i bönor. Det binder och gör biffen saftigare och gör att man kan dra ner lite på köttet. Men vi talar alltid om när vi gör det. Mycket bönor och sånt ger ett väldigt gott tillskott.

Märker ni någon skillnad i vad maten kostar när ni gör såhär?

– Det blir betydligt billigare, och då har man möjlighet att använda ekologiska varor.

I vår har det också bildats en vegetabilisk grupp där alla tillagningskök får vara med för att inspireras och utvecklas inom området.

– Än så länge är målet att skapa en idébank där man kan dela med sig av bilder och recept.

Vad har ni fått för reaktioner på de här förändringarna?

– Vi upplever det ganska enkelt, vi får stor respons. Det har inte varit några negativa reaktioner.