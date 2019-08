Efter att tidningen utlyste sin talangtävling i slutet av juli har bidragen strömmat in. Alla genrer, stilar, och orter har funnits representerade i årets bidrag.

Nu står det klart att det är Engla Ejdehage, Emkoo, Ebba Ahl, The Striders och Blimey som är utvalda till talangjaktens fem finalister – nedan hittar du intervjuerna och alla bidrag!

Vinnaren får en halvtimmes spelning på SmT-scenen på Eksjö Stadsfest, som även kommer livesändas. Nedan ser du alla bidrag – glöm inte att rösta på din favorit!

Engla Ejdehage

Engla Ejdehage, 16år från Gränna, är först ut bland finalisterna till Eksjö Stadsfests talangjakt, och anmäldes till tävlingen av sina föräldrar.

– Det känns verkligen jättekul! Jag hade ingen aning om det här, det var min mamma som skickade in, så det kändes lite otippat, säger Engla när tidningen ringer upp henne.

Trots en röst med stort omfång har Engla inte varit inne på musikscenen alltför länge, utan började först när hon sökte till Minimello i Jönköping vid 13-års ålder.

– Det var bara en rolig grej som jag bara skulle testa, och så vann jag! Då tänkte jag att jag kanske ändå har något extra... Så det var då allt började, berättar finalisten Engla.

Emkoo

Emir Muratovic är 18-åringen från Tranås som är en av talangjaktens finalister!

– Oj, vad sjukt, jag är verkligen chockad! Det var helt oplanerat. Det var en kompis som taggade mig [i inlägget] på Facebook, så skickade jag in min senaste låt, säger Emir när tidningen når honom.

Var kommer inspirationen till låten från?

– Jag skriver om vad som händer runt mig. Jag skriver om kompisar, om omgivningen, om hur allt ser ut, från mitt perspektiv och min åsikt, berättar finalisten från Tranås.

Emir, eller Emkoo, har hållit på med musik i runt fem år, och berättar att musikkarriären egentligen kommer från ett annat intresse – nämligen att skriva.

– Jag har alltid haft ett intresse för att skriva, och att rimma. Efter ett tag började jag skriva egna låtar.

Om du vinner, vad kommer vi få se på scen?

– Ni kommer att få Emkoo, som är den riktiga jag på scen, berättar Emir.

Ebba Ahl

Hon är 17-åringen från Jönköping som spelar flera instrument – i flera genres. Ebba Ahl, som pluggar på Per Brahegymnasiet i Jönköping, anmäldes till Eksjö Stadsfests talangtävling av sin pappa.

– Det känns väldigt bra [att bli finalist], min pappa pushade för att vi skulle anmäla mig, berättar finalisten.

Ebba spelar både piano och gitarr – ett instrument som hon lärde sig spela själv när hon var åtta år.

– Sen dess har jag bara malt på, lärt mig mer och mer, jag tycker att det är jätteroligt att spela och håller på med det mycket, säger Ebba.

I sin ansökan spelar hon "God is gonna cut you down" av Johnny Cash, men den 17-åriga finalisten har ett brett spektra när det kommer till musikgenres.

– Jag kollade upp Johnny Cash, och tyckte att låten hade ett härligt sound, jag tyckte om den helt enkelt och ville lära mig den. Men jag spelar väldigt blandat, jag har inte bara en genre som jag tycker om, förklarar Ebba.

The Striders

Victor Gustafsson, Sebastian Varas, Adrian Jonsson och Mattias Gudasic är Nässjögrabbarna som utgör bandet The Striders, som bildades 2016. Finalistbandets inspiration kommer från rock, blues och soul, och tillsammans har de inte bara turnerat i Småland – både Sverige- och Europaturnén är redan igång.

Men om vi backar bandet så är det såklart Eksjö stadsfest som The Striders har sikte på. När tidningen ringer befinner sig bandet i replokalen, och det är i en kort paus som vi får tag på Mattias Gudasic.

– Oj, vad roligt, säger Mattias när vi når honom.

The Striders resa började redan 2016, men det var först 2018 som man släppte första singeln, "Number One". Efter det har musikkarriären tagit fart för bandet, och Mattias berättar att de har fått bra feedback på sina spelningar, som har tagit dem från Sofiehof i Jönköping, till Stuttgart i Tyskland.

Det är fullt ös i karriären, berättar Mattias, och det är precis vad bandet även lovar till en eventuell vinstshow.

– Man får absolut en hel show, och vi har bra dynamik i våra låtar – det är både lugnt och fullt ös. Vi satsar mycket på interaktiviteten, vi vill att publiken ska känna sig delaktiga. Vi satsar på helhetspaketet, helt enkelt, säger Mattias.

Blimey

Blimey är punkrockbandet från Eksjö och Nässjö som startades 2014 av medlemmarna Mattias Stendahl och Richard Holm. Snart insåg duon att de behövde en trummis – och var hittar man inte en trummis, om inte i en loppisgrupp på Facebook.

– Vi la ut "sökes: trummis", och Nicko Kaukininen svarade, berättar Mattias.

Kaukininen, som är uppvuxen i Stockholm, har tidigare varit med i de välkända metalbanden Amon Amarth och Dark Funeral, men flera av de andra bandmedlemmarna har bakgrunder i andra band.

Efter Nicko anslöt även Adrian Jonsson, som hade spelat med Nicko sedan tidigare. När tidningen ringer upp Mattias är han först ovetandes om att de hade anmält sig till talangtävlingen. Vem var då den skyldige?

– Det var Adrian, och det här känns ju väldigt bra. Jag får köpa honom en öl eller tre för det här, säger Mattias och skrattar.

Om ni vinner, vad får vi då se på scen?

– Man får se en häftig och snabb spelning. Vi bränner av 10 låtar på en halvtimme, berättar Mattias.

FOTNOT: Tidningen har försökt nå de artister som inte gick vidare i tävlingen, men har inte lyckats nå alla. Om du skickade in ditt bidrag men inte blev finalist – tveka inte att söka nästa år!