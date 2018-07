Formel-E närmar sig sitt slut när cirkusen nu kommer till New York för andra året i rad. Två race inne i staden avgör årets säsong och Värnamosonen Felix Rosenqvist är laddad.

- New York är speciellt på så många olika sätt, och det är svårt att tänka sig en bättre lämpad finalstad. Hela inramningen här är unik med Manhattan på andra sidan floden, och det första man ser på väg in i depån på morgonen är Frihetsgudinnan. Jag är extremt sugen på ett riktigt bra resultat i helgen, säger Rosenqvist själv inför tävlingarna.

Rosenqvist kommer till New York som femma i förartabellen utan chans att vinna mästerskapet men fortfarande med i kampen om i första hand bronset. Faktum är att Rosenqvist rent av har en matematisk chans att nå silvret i årets mästerskap, men med ett avstånd på 54 poäng upp till andraplacerade Sam Bird – och maximala 58 att slåss om i Brooklyn – är den möjligheten i praktiken mikroskopisk. Förra året slutade Rosenqvist på en andraplats i New York, nu hoppas han på komma ett snäpp högre upp på pallen.

- Det är klart att jag vill ta en topp tre-placering i mästerskapet, men mitt mål den här säsongen var att vinna titeln och det kommer jag inte att lyckas med. Jag var trea som rookie redan i fjol och det känns lite tråkigt att slåss om samma placering ett år senare. Vi har haft farten under större delen av säsongen och just därför vore det väldigt skönt att få avsluta på topp här i New York och vinna ett race igen.

Helgens två race körs på lördag (21.30 svensk tid) respektive söndag (21.00 svensk tid).