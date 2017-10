Under första halvåret i år anmäldes åtta villainbrott i Gislaveds kommun, vilket är 13 färre än första halvåret 2016 – den största minskningen i Jönköpings län. Det ger en minskning på 62 procent jämfört med förra året. Detta framgår i ett pressmeddelande från Villaägarnas Riksförbund, med siffror från Polisen.

Drygt 100 villainbrott i länet

Totalt anmäldes 106 villainbrott i länet under årets första halvår – en minskning med 26 procent. Skillnaderna mellan kommunerna är dock stora. Sett till antalet ökade de mest i Nässjö, från fyra anmälda villainbrott första halvåret 2016, till tio under första halvåret i år. Procentmässigt var ökningen dock störst i Gnosjö, nämligen 200 procent, från två inbrott till sex inbrott i år. Största procentmässiga minskningen i länet var i Tranås. Där skedde 91 procent färre inbrott, från elva under första halvåret 2016 till ett i år.

Internationella ligor

Under en tjugoårsperiod har dock villainbrotten i länet ökat rejält. Mellan 1996 och 2016 ökade de med 83 procent. Internationella ligor ligger bakom ungefär hälften av inbrotten i landet, enligt polisen. Inbrotten riskerar dessutom att öka framöver eftersom ligorna bygger upp en infrastruktur i landet, menar man.

– Att internationella ligor etablerar sig i Sverige är en oroande utveckling. Regeringen och polisen måste prioritera att vända inbrottstrenden varaktigt. Ligorna måste punktmarkeras och utförseln av gods stoppas. Samtidigt måste det brottsförebyggande arbetet stärkas, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund, i pressmeddelandet.

Stora skillnader i landet

I riket i stort ökade inbrotten med en procent, men skillnaderna inom landet är stora. I absoluta tal ökade inbrotten mest i Stockholms län, med 428 fler villainbrott, medan den procentuella ökningen var störst i Norrbottens län (147 procent). I absoluta tal minskade inbrotten mest i Skåne, med 217 färre villainbrott.