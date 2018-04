På onsdag nästa vecka är det dags för tredje upplagan av Hillerstorp Special Race. Det var för två år sedan som Hillerstorp GOIFs löparsektion för första gången anordnade motionsloppet för personer i alla åldrar med fysiska, neuropsykiatriska eller intellektuella funktionsnedsättningar.

– Det är helt på ideell basis och något vi brinner för. Det är ingen startavgift, utan vår tanke är att så många som möjligt ska kunna vara med och ska kunna utföra loppet på sitt sätt, gå, springa eller med rullstol. Alla kan vara med i loppet, säger Johanna Josefsson från Hillerstorp GOIF.

Kan bli 100 deltagare

Första året deltog ett 20-tal löpare och förra året omkring 35, men i år kommer man att slå deltagarrekordet rejält.

– Det bara ramlar in anmälningar. Nu är det ungefär 85 anmälda och flera har hört av sig om att de kommer att anmäla sig, så kanske är vi på väg mot 100.



Foto: Jens Fritzson



Ny dag och tid

En viktig anledning till det stora intresset tror Johanna är att man i år har bytt dag och tid, från fredag kväll till onsdag förmiddag, vilket har slagit väl ut.

– Under de tidigare åren vet vi att det funnits folk som har velat men som inte har haft möjlighet att komma. Det kan vara att boenden eller föräldrar inte kan åka iväg en fredagskväll. Jag tror att bytet har fått effekt. Sedan har vi fått mejl från tidigare deltagare som tyvärr inte kan vara med, för att de är plikttrogna sina arbeten. Vi testar i år och sedan får vi utvärdera vilket som är bäst. Vårt mål är att så många som möjligt ska vara med.

Ingen segrare utses

Loppets start och mål är vid hamnen i Hillerstorp och banan är 1,2 eller 2,4 kilometer lång, beroende på om man springer ett eller två varv. Men någon segrare kommer inte att utses:

– Alla är vinnare och kommer få en medalj. Sedan kommer vi lotta ut ett tjugotal priser. Det kanske också kommer att bli en överraskning till hela gänget.

"Riktig folkfest"

I start- och målområdet kommer det serveras korv och fika, och musik kommer att spelas under hela förmiddagen.

– Vi hoppas på en riktig folkfest. Tidigare år har det varit väldigt god stämning, med uppvärmning innan loppet och en speaker som ropar upp ens namn. Det brukar alltid ge lite mer energi inför spurten när man hör sitt namn.

Nu hoppas arrangörerna att det blir fint väder och att många kommer för att titta på loppet.

– Vi hoppas kunna pricka in en varm och go dag och att många står utmed banan och hejar. Vi har bjudit in förskolor, grupper med föräldralediga och pensionärer till att stå och heja, och personer som är anställda i kyrkor är med och hjälper till.