Under många år har Lyran och drillflickorna samlat in pengar till Barncancerfonden under sin årliga konserthelg i Kulturhuset Cupolen.

Samlade in rekordbelopp

Vanligtvis brukar man få in cirka 15 000 kronor under en helg, i år samlade man in ett rekordstort belopp på cirka 24 000 kronor.

— Det känns fantastiskt roligt, totalt har vi nu samlat in cirka 225 000 kronor till Barncancerfonden, säger ordföranden Anders Linusson.

Hur tror du att det kommer sig att ni fick in så mycket pengar?

— Dels känner folk säkert till att vi samlat in pengar till Barncancerfonden under många år, sedan är det ju smidigt att man kan swisha direkt in på kontot också, säger han.

Sista framträdandet

Meningen var att förra årets konsert skulle bli den sista i Cupolen, men på grund av att Gummifabriken försenades så blev det ytterligare ett framträdande där.

— Två av tre föreställningar var helt utsålda och publiken var verkligen "med på noterna" så att säga, konstaterar en mycket nöjd Linusson.

Ni kanske redan blickar fram emot nästa år och konserter i Gummifabriken?

— Faktum är att vi redan börjat spåna lite, men det är inget jag avslöjar än, säger Anders Linusson och skrattar.