Det började med tomma lokaler mittemot biblioteket. Samtidigt behövde nybildade kommunalförbundet Samverkan, Återvinning och miljö – SÅM lokaler.

Till en början var det alltså jätteenkelt. Sedan blandades apoteket, som låg i samma hus som vårdcentralen, in i ekvationen. Det har som bekant redan flyttat in i lokalen mittemot biblioteket. SÅM skulle därefter flytta in bredvid vårdcentralen.

— Men de lokalerna blir för trånga, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M). Därför får de istället ta Metrias lokal vid torget som också står ledig.

Gert misstänker att även Metrias lokaler med tiden kan bli för små för SÅM.

Istället för ett kommunalförbund blir det nu istället socialförvaltningens familje- och ungdomsteam som får flytta in bredvid vårdcentralen. Frågan som då hänger i luften är vad som ska hända med familje- och ungdomsteamets lokaler på andra våningen vid Stationsgatan.

— Den frågan lämnar vi över till fastighetsägaren VSBo, säger Gert.

Notera att verksamheten med fältsekreterare blir kvar på första våningen, intill ungdomsgården på hörnet mot torget.

