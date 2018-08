Räddningstjänsten firar 30 år i Mossarp

Värnamoprofilen Hampus Nessvold ska i höst åka på turné med komikern Mia Skäringer. I november är det premiär för showen "Avig Maria – no more fucks to give".

– Hon har i sitt liv behövt spela rollen som kvinna och jag har i mitt liv behövt spela rollen som man och vi har båda känt oss trötta på det. Det känns helt rätt att vi kan mötas genom konsten och göra gemensam sak, säger Hampus Nessvold.