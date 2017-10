Att tvätta bilen in- och utvändigt, det är inte så okomplicerat som det kan verka. Många barnfamiljer kan säker skriva under på det, efter sommarens alla glassäventyr i baksätet och in- och urklampande i bilen med blöta och leriga stövlar och skor.

Ivan Haddad har sett det mesta inom området nedsmutsad bil. Han har bilrengöring som yrke och bekräftar det där med barnfamiljerna.

– Ja, det är många barnfamiljer som kommer hit och vill ha bilen tvättad, säger Ivan som är franchisetagare och äger verkstaden som är ansluten till Best Drive - kedjan i Värnamo.

Ivan berättar att däckverkstad är hans huvudverksamhet, men att rekonditionering är något som växer snabbt. Nu är takten cirka 1 000 bilar på ett år, som rekonditioneras.

– Många företag här runt omkring tycker att det är bekvämt att lämna in bilen hit.

Tjära efter sommaren

Vad är vanligast att man vill ha hjälp med nu?

– Så här efter sommaren är det många som vill ha avfettning, för att få bort all tjära som skvätts på bilen.

Just när det gäller avfettning är det många som gör fel när de tvättar sina bilar själva, tror Ivan och berättar hur de gör på verkstaden.

– Vi spolar först på något vi kallar för grovrent som tar smutsen, spolar av det och svampar med vaxschampo, efter det sprutar vi på avfettning.

Då har jag alltid gjort fel, och tagit avfettningen först.

– Det är nog vanligt att man gör det.

Annars beror efterfrågan på vilken typ av bil man har, menar Ivan.

– Har man en ny bil vill man ofta ha ett lackskydd, som gör den lättare att tvätta och som skyddar lacken extra.

Lukt och smuts invändigt

En vanlig invändig biltvätt hör till det som de flesta bilägare sköter själva; dammsuga, tvätta interiörer och fönster invändigt med mera. Men när det kommer till glassfläckar och inpyrd lukt är det lite svårare.

Var kommer de där sura dofterna från som kan bli i bilar om man inte tvättar dem allt för ofta?

– Det är nog att man dragit in väta som inte riktigt fått torka ur, utan att det ligger och surnar.

– Vi har ju speciella maskiner som vi använder. För skitiga säten har vi en särskild klädseltvätt och lukter behandlar vi med ozon.

Ivan visar hur han använder klädseltvätten. Den ser ut som en damsugare, men använder vatten och rengörningsmedel också.

Det måste bli blött?

– Ja, bilen måste stå och torka ett tag efteråt.

Har ni nybilsdoft på burk också?

– Jajemän det har vi, ha ha ha.