Premiärsegrar för Anderstorps IF och Waggeryds IK

Div 4 Västra drog igång under fredagskvällen och för Ljungby IF blev det förlust när de tog emot Anderstorps IF på konstgräset på Lagavallen. Matchen slutade 0–2, efter samma siffror i paus.

Waggeryds IK tog en storseger på hemmaplan.