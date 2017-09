2015 firade föreningarnas julmarknad 60 år och förra året diskuterades om man skulle fortsätta med marknaden och tomtetåget i Värnamo eller inte.

– Det finns ungefär 300 föreningar i Värnamo kommun, men förra året var vi bara sex föreningar som arrangerade julmarknaden på Flanaden. När vi i går (läs i måndags) hade ett intressemöte kom nio föreningar. Inbjudan gick ut till 300 stycken, säger Arnold Gustavsson som är ordförande i ledningsgruppen för föreningarnas julmarknad och Värnamo sportklubb.

"Besviken"

Arnold Gustavsson menar att det inte har varit något bristande intresse hos allmänheten, utan att det handlar om att det är för få föreningar som visar intresse.

– Jag försöker inte på något sätt klandra föreningarna. Jag vet själv vad ideellt arbete innebär och de har säkert fullt upp med sitt. Men självklart är jag besviken och tycker att vi i föreningslivet skall ge tillbaka något till kommunen och visa upp oss ibland. Det är för mycket arbete att lägga ner för endast nio föreningar, säger Arnold.

"Gjort vad vi har kunnat"

Tidigare kritiserades den avgift som tagits för att man som förening ska kunna vara med. Men en del ändringar har gjorts de senaste åren för att öka intresset hos Värnamos föreningar, men utan större resultat.

– Vi har under flera år kämpat för att marknaden skulle få fortsätta. Vi flyttade från Kyrktorget till Flanadentorget, tog bort avgiften, satsade mer på underhållning och på tomtetåget och hade det inte varit för att Värnamo kommun och Värnamo city gick in med en mindre summa de senaste åren hade det ställts in tidigare, säger Arnold Gustavsson och fortsätter:

– Man kanske måste göra något så här drastiskt för att väcka reaktioner och intresse igen. Mest synd tycker jag det är att det inte blir något tomtetåg för alla barn. Det var med smärta som jag var med och tog det här beslutet.