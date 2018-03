Ebba Skogefors och Laura Barzani berättade under Värnamo kommuns demokratidagar att eleverna på Gröndalsskolan i flera år har kämpat för att få draperier som ska förhindra insyn in i omklädningsrummen, men att det ändå inte har hänt någonting. Eftersom pojkarnas och flickornas omklädningsrum ligger mittemot varandra och dörrarna öppnas utåt, så är det full insyn, åtminstone de som är sist in i omklädningsrummet och får platserna med full insyn, förklarade Ebba Skogefors och Laura Barzani för Gottlieb Granberg (M), ordförande i tekniska utskottet. Både Granberg och kollegan Ulla Gradeen (S) i tekniska utskottet, lovade att frågan skulle tas upp på nästa sammanträde.

Vad blev då beslutet? Jo, politikerna lovar att det ska bli ett draperi. När det blir är dock inte helt klart.

– Det är tydligen inte helt enkelt, det handlar bland annat om utrymningsvägar, men draperi kommer det att bli, lovar Gottlieb Granberg och beklagar att det tagit så lång tid innan frågan tagits upp.

Ebba och Laura berättade för politikerna att har fört fram frågan till både skolledningen och politiker, men att ändå ingenting hade hänt. Det tycker Gottlieb Granberg är beklagligt.

– De borde ju ha kunnat få ett svar tycker jag.