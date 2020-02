Efter det att centern, socialdemokraterna och miljöpartiet nu röstat för en stängning av Ringhals två reaktorer och därmed skrotat en koldioxidneutral energikälla samt då även förstört mängder med kapital, ökat risken för elbrist samt garanterat förvärrat klimatutsläppen så är ju förstås många sura.



Foto: Bjorn Larsson Rosvall

Det största problemet drabbade dock Stefan Löfven själv eftersom han lovat att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Intressant i sak, för hur ska det gå till utan kärnkraft och vad menas med välfärdsland? Med tanke på att han nyligen i kvällspressen påstod sig vilja "återupprätta" välfärdsstaten så kan vi ju knappast idag anses vara en sådan, i alla fall inte enligt Stefan Löfven själv. Vidare om något ska "återupprättas" så måste ju någon ha avvecklat det samma, vem eller vilka det var som gjorde det och hur det gick till nämnde dock statsministern ingenting om!

När vi ändå är inne på Stefan Löfven så bör ju man ju även upplysa om ett uttalande som hans socialminister Lena Hallengren gjorde i en intervju med tidningen Barometern vilket även citerades i Expressen. Vad sa då ministern? Jo hon sa att: -Gängvåldet och skjutningarna kopplade till det måste stoppas - men vad som skrämmer mer är en ojämlik vård! Personligen så tror jag att hon är ganska ensam om tycka just så.

Men nog med kritik, glöm nu för all del inte att samma partier via ett annat politiskt beslut trots allt lyckades rädda Jämställdhetsmyndigheten från nedläggning så vem kan säga att C, S och MP inte gör skillnad i svensk politik?

Johnny Hornbrink,

SD-Värnamo