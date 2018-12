År efter år flockas det svenska folket vid köpcentrum runtom i landet dagarna efter julafton. Men mellandagsrean lockar inte bara köpsugna kunder, även tjuvarna ser ett gyllene tillfälle.

På juldagens eftermiddag hade två personer i Norrköping utsatts för stöld i sina parkerade bilar. Bland stöldgodset fanns nyinköpta tv-apparater i båda fallen och de drabbade personerna har varit säkra på att de låst bilarna för att sedan gå vidare och shoppa mer.

Polisen misstänker att tjuvarna har använt sig av störsändare för att hindra personerna från att låsa sina bilar. När bilägarna sedan gått har det bara varit att öppna den olåsta bilen på enklaste sätt och hämta det man vill ha utan att väcka någon uppmärksamhet.

Polisen misstänker att tjuvarna kommer att fortsätta med sin verksamhet under mellandagsrean och går därför ut med en varning till allmänheten. Polisen uppmanar att dubbelkolla att bilen verkligen är låst om man har lyft in dyrbar last och att, om möjligt, undvika att förvara värdesaker i bilar.

– Det är bra om man kan vara uppmärksam och tipsa om man ser någonting misstänkt. Det skulle vara riktigt skönt att gripa dem, säger Thomas Agnevik, presstalesperson på polisen till Aftonbladet.