I början av februari gick Skatteverket ut och varnade för bluffmejl om skatteåterbäring. Myndigheten varnade då att man inte ska svara på utskick där man uppmanats att skriva in sina personliga uppgifter.

I samband med att det är dags att deklarera har bedragare börjat skicka ut bluffmejl och även polisen går nu ut och varnar för bedrägerierna.

Enligt polisen hävdar bedragarna i mejl att man är berättigad att få pengar och för att få dessa måste man klicka på en länk och sedan lämna ut sina koder och kortuppgifter.

Får man ett sådant mejl menar polisen att man alltid ska utgå ifrån att det är en bluff eftersom Skatteverket aldrig efterfrågar människors kortuppgifter i mejl eller via sms utan endast via e-tjänster där man själv loggar in.