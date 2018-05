Under tisdagen fick polisen in ett larm om en misstänkt våldtäkt. Själva våldtäkten ska ha skett under måndagskvällen. Det handlar om en man och en kvinna som båda är i 20-års åldern som båda hämtades in för förhör av polisen. Den misstänkte mannen släpptes av polisen efter förhöret.

Polisen hade inga uppgifter om kvinnan uppsökt läkarvård efter den misstänkta våldtäkten men polisen har framfört en begäran om att kvinna ska undersökas.

Polisen i Värnamo vill ännu inte gå ut med information om var våldtäkten ska ha ägt rum utan säger bara att den ska ha skett i västra delarna av Värnamo lokalpolisområde.