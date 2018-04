2,8 miljoner i kontanter och minst 7 miljoner i andra tillgångar. Det blev bytet när polisen slog till mot ligan som sålt resultat på högskoleprovet.

Under lördagen var det tusentals personer som gjorde högskoleprovet på olika orter i landet. Men sjuttio av dem hade köpt tillgång till svaren i förväg.

De hade beställt vilken poäng de önskade på provet och betalat upp till 170 000 kronor för alla rätt. Utrustade med hörsnäcka fanns de i några av landet provsalar under lördagen för att få höra de rätta svaren under pågående prov.

Men då slog polisen till. På tisdagen berättade åklagare Per Hedman, kammaråklagare Anna Lander och kommissarie Ulf Eriksson vid Ekobrottsmyndigheten om den stora utredningen vid en live-sänd presskonferens.

Tre män, 23, 25 och 55 år gamla häktades misstänkta för att stå bakom fusket. De greps i en lägenhet i Norrköping med en massa teknisk utrustning.

– Ingen av dem är straffade tidigare, sa Anna Lander.

Polisen informerar att ytterligare ett antal personer finns frihetsberövade och ytterligare personer kan gripas.

– Jag kan inte avslöja hur många som är frihetsberövade, sa Anna Lander.

Under tillslaget avbröts fusket och vid presskonferensen framkom att 70 personer i landet var uppkopplade via hörsnäckor för att få del av de rätta svaren.

Var dessa fuskare fanns vill inte polisen säga.

Fusket har enligt Per Hedman pågått i 4-5 år och omsatt miljontals kronor.

– Minst tio miljoner kronor.

Fusket har också marknadsförts mer eller mindre helt öppet på en hemsida, sa Per Hedman.

Ulf Eriksson sa att man grep en provelev och säkrade upp fuskare runt om i landet och tog deras teknik under tillslaget.