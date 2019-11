Polisen spärrar av hus efter villainbrott i Värnamo

Ett villainbrott har skett i Värnamo under måndagseftermiddagen. Inbrottstjuven, eller tjuvarna, verkar ha tagit sig in via källaren men i nuläget är det oklart om något är stulet. Polisen har spärrat av huset i väntan på teknisk undersökning.