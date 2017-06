Det var i maj som en man i 30-årsåldern, hemmahörande i Skåne, ställde bilen på en parkeringsplats i Värnamo för att ta sig en tupplur, rapporterar Sydsvenskan.

Mannen ska ha vaknat av att sidorutan på bilen krossades. ”När jag tittar ut står det en kvinnlig polis och frågar hur jag mår”, skriver mannen i sin anmälan enligt tidningen.

Mannen uppger att han frågade polisen varför rutan slogs in. Hon uppges ha svarat att personer hade ringt in till polisen, för att de tyckte att det var konstigt att mannen sov i bilen. Enligt tidningen ska polisen ha dragit i dörren innan rutan slogs in.

Efter incidenten fick rutan bytas och en invändig rekonditionering har genomförts, eftersom bilen var fylld av glassplitter. Polismyndighetens rättsavdelning har beslutat att betala ersättning till mannen på 1 500 kronor, vilket täcker självrisken på bilförsäkringen, rapporterar Sydsvenskan.

— Det här specifika fallet har jag svårt att uttala mig om, men det är ovanligt att polisen krossar rutor, säger lokalpolischefen Håkan Boberg och fortsätter:

— Det finns olika anledningar till att vi gör det. Det kan vara att säkerställa bevisning eller att en eftersökt person försöker köra ifrån och vid andra nödtillfällen.