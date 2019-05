Det var på måndagsmorgonen som Expressen gick ut med uppgifter om att Peter Lundgren, SD-politiker från Gnosjö kommun, skulle ha tagit en kvinnlig partikamrat på brösten, mot hennes vilja. En händelse som Kristina Winberg, SD-politiker från Jönköping, berättat om för partiet.

Tidningen sökte Peter Lundgren flertal gånger under måndagen men utan resultat. Förutom en intervju med Ekot i Sveriges Radio där han kallade publiceringen för "överdriven", gjorde han sig inte anträffbar.

I en video som släpptes på Sverigedemokraternas officiella youtubekanal natten till tisdagen ger nu istället Peter Lundgren och Sara-Lena Bjälkö - den berörda partikamraten - sin bild av händelserna på festen och hur de hanterades efteråt.

Där inleder Peter Lundgren med att berätta om hur festen, som de gemensamt beskriver som "jättetrevlig" och att de hade "himla roligt" tillsammans med goda vänner, tog en annan vändning.

– Jag betedde mig riktigt tölpigt på den här festen, och jag var en dumbom helt enkelt och hade riktigt ångest för det här också, säger Lundgren i filmen.

Gjorde ingen polisanmälan

Varken Lundgren eller Bjäkö går in på några detaljer om vad som hände under festen, men på en direkt fråga i Ekot under gårdagen bekräftade han att han hade lagt handen på partikamratens bröst, och att han inte kunde förneka att han hade tafsat på henne.

I videon berättar han att han tog kontakt med Bjälkö några dagar senare för att be om ursäkt, och gemensamt berättar de hur de har pratat om händelsen flera gånger, även tillsammans med sina respektive. Bjälkö säger att för hennes del är saken "utagerad". Det ska också vara anledningen till att hon valde att inte polisanmäla händelsen.

– Det är ingen polisiär sak anser jag, utan det är jag som själv får välja det, det är inte media som ska välja det eller någon annan. Jag anser att vi har landat och vi trodde att det var över, och så kommer det här så här långt efter.



Under måndagsmorgonen skrev också Expressen att Kristina Winberg, SD-politiker från Jönköping, ska ha berättat om händelsen för partiet. Winberg hade också gjort en bandad inspelning med den drabbade kvinnan. I videon berättar Bjälkö att hon pratat med Winberg i förtroende om händelsen "många gånger" och de beskriver jönköpingspolitikern som "en gemensam vän" och inspelningen som "ett övertramp" och "ett sviket förtroende".

Winberg sparkades från partiet

SD meddelade på söndagen att Kristina Winberg inte längre får kandidera till EU-valet och att hennes medlemskap stängs av. Partiet skrev att hon ska ha uppfört sig klandervärt och omdömeslöst i förhållande till kollegor och personal, och i förhållande till direktiv och önskemål från riksorganisationen. Partiledare Jimmie Åkesson avfärdade dock att petningen av Winberg har något med anklagelserna mot Lundgren att göra. Han uppger att det i stället är en ”samlad bedömning av en rad händelser som lett fram till det beslutet”.

– Att hon som min vän har läckt filer till media, det sårar mig och jag blir väldigt ledsen, säger Bjälkö i filmen.

Sara-Lena Bjälkö är 42 år och representerar Örebro läns valkrets i riksdagen för Sverigedemokraterna. Hon kommer dock från Falkenberg, där hon lokalt är ordförande för SD.