6 178 kronor per elev för Gislaveds kommun i statsbidrag 2020 är den tredje högsta siffran i länet. Tätt efter kommer Gnosjö med 6 109 kronor per elev. Bara Sävsjö och Nässjö får mer pengar per elev i länet. Kommunerna i Jönköpings län får sammanlagt över 186 miljoner kronor av det totala statsbidraget.

Det var förra året som regeringen införde bidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan, fördelat med hänsyn till elevantalet och elevernas socioekonomiska bakgrund. I budgetpropositionen för 2020 har regeringen nu förstärkt stödet ytterligare jämfört med de två föregående åren, och avsätter totalt 4,9 miljarder kronor.

Bidraget ska användas till utökade eller nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskola. Kommunerna får själva avgöra vilka insatser de vill satsa på, exempelvis att anställa lärare och annan personal, stärka elevhälsoarbetet, utveckla undervisningen av nyanlända eller satsa på kompetensutveckling av personal.

– Ska kunskaperna fortsätta stiga behöver jämlikheten öka i skolan. Det är varje elevs ansträngning som ska avgöra hur långt man kommer i sina studier, inte var man bor någonstans, vilka föräldrar man har eller vilken skola man går på. Nu ökar vi det statliga stödet för stärkt likvärdighet och ser till att mest resurser går till de skolor som har störst behov, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Annons

Värnamo kommun får 4 177 kronor i bidrag per elev 2020 och Vaggeryds kommun 3 988 kronor. Snittet i landet är 4 200 kronor per elev.