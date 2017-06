IFK Värnamo ställs mot nästjumbon IK Frej i en bottenmatch på Finnvedsvallen.

Då är det bara tre poäng som gäller, menar Pär "PC" Cederqvist.

Fakta: Inför IFK Värnamo–IK Frej Vad: Superettan, omgång 11. Var: Finnvedsvallen, Värnamo. När: Lördag 16.00. Följ matchen: Värnamo Nyheter rapporterar live på www.vn.se/sport. IFK Värnamos trupp: Tobias Andersson (mv), Pilip Vaitsiakhovich (mv), Freddy Winsth, Victor Nilsson, Fredrik Lundgren, Tyler Lissette, Felix Wieslander Andersson, Archford Gutu, Johan Andersson, Gentrit Citaku, Oscar Johansson, Albin Seger, Otto Eriksson, Liridon Silka, Simon Nilsson, Pär Cederqvist, Melvin Frithzell, Ellis Culum. Otillgängliga spelare: Petar Petrovic (ryggskada).

– Ja, det är många lag vi ska slå som vi inte har slagit hittills, tycker jag. Frej är väl ett av lagen vi ska slå, säger Cederqvist.

Efter en magisk inledning har IFK Värnamo hamnat i något av en formsvacka – och nu har man inte vunnit på sex matcher.

– Vi har haft det trist ett tag. Det har inte fungerat riktigt. Vi förlorar fast vi ändå spelar ganska bra och släpper in billiga mål, säger anfallaren.

En annan del av spelet som inte har fungerat klockrent är anfallsspelet. I alla fall enligt målstatistiken.

På åtta matcher har man endast mäktat med fyra mål framåt (varav två kommit från fasta situationer).

– Jag skulle vilja att bollen kommer in lite mer i boxen och att vi kommer in med mer folk. I början av säsongen var vi fem-sex man inne i boxen. Vi vann boll högt, satte varandra i spel och följde upp det genom att hänga med in i boxen, säger Pär Cederqvist.

Känner du att du blir lite för ensam i straffområdet?

– Nja. Senaste matchen (0–2 mot Örgryte) var en märklig match. De backar hem så otroligt långt och deras försvarare gör det bra. Bollen måste ju in där, men jag tycker att vi försökte så gott det gick.

Kan det vara en självförtroendefråga – att man inte längre vågar flytta fram?

– Det hänger kanske ihop lite, ja. Att man blir orolig för att gå framåt när man förlorat några matcher på raken. Men vi måste ju in där.

Hur är känslan i laget?

– Med tanke på hur det har gått den senaste tiden så är den bra. Det har varit lite gnälligt i veckan men det är bara bra. Det tyder på frustration över att det inte har fungerat riktigt och nu ska vi ta ut det på Frej i stället. Vi har halkat ner jättelångt i tabellen (14:e plats och kvalplats nedåt) så det är klart att vi behöver poäng, säger Pär Cederqvist.

Det återstår fyra matcher till sommaruppehållet.

Och det är ju inget kul att fira semester när man ligger på kvalplats nedåt.

– Absolut inte. Så det är bara att köra på, säger "PC".