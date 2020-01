Inte många svenska namn syns i den långa listan av personer och filmer som har chans att få en Oscar (eller fler) på den stora galan 9 februari.

Men i kategorin bästa kortfilmsdokumentär finns faktiskt den svensk-amerikanska Netflixdokumentären ”Life overtakes me” nominerad. Den handlar om de apatiska barnen i Sverige som uppmärksammades för några år sedan. De som gjort filmen heter Kristine Samuelson och John Haptas.

Den mörka ”Joker” har 11 nomineringar men även The Irishman”, ”Once upon a time in Hollywood” och ”1917” har goda chanser.

Bland skådespelarna (huvudroll) syns Scarlett Johansson – ”Marriage story” men även Saoirse Ronan, Charlize Theron och Renee Zellweger.

Antonio Banderas, Joaquin Phoenix och Leonardo DiCaprio tävlar i bästa manliga huvudroll.

Kolla listan här. Känner du igen någon av filmerna?

Bästa film:

”Le Mans '66”

”The Irishman”

”Jojo Rabbit”

”Joker”

”Unga kvinnor”

”Marriage Story”

”1917”

”Once Upon a Time in Hollywood”

”Parasit”

Bästa animerade långfilm:

”How to Train Your Dragon: The Hidden World”

”I Lost My Body”

”Klaus”

”Missing Link”

”Toy Story 4”

Bästa kvinnliga huvudroll:

Cynthia Erivo – ”Harriet”

Scarlett Johansson – ”Marriage story”

Saoirse Ronan – ”Unga kvinnor”

Charlize Theron – ”Bombshell”

Renee Zellweger – ”Judy”

Bästa manliga huvudroll:

Antonio Banderas – ”Pain & Glory”

Leonardo DiCaprio – ”Once Upon a Time in Hollywood”

Adam Driver – ”Marriage Story”

Joaquin Phoenix - ”Joker”

Jonathan Pryce – ”The Two Popes”

Bästa internationella film:

”Corpus Christi” (Polen)

”Honeyland” (Nordmakedonien)

”Les Miserables” (Frankrike)

”Pain & Glory” (Spanien)

”Parasit” (Sydkorea)

Bästa regi:

Martin Scorsese – ”The Irishman”

Todd Phillips – ”Joker”

Sam Mendes – ”1917”

Quentin Tarantino – ”Once Upon a Time in Hollywood”

Bong Joon-ho – ”Parasit”

Bästa originalmanus:

”Knives Out”

”Marriage Story”

”1917”

”Once Upon a Time in Hollywood”

”Parasit”

