Mario Vasilj gjorde avtryck under sin tid i Östers IF. Det blev tolv säsonger och över 300 matcher för Växjöklubben. 2019 vände han tillbaka till Rydaholm och spelade division 6–fotboll.

Under onsdagseftermiddagen kallade Östers IF till presskonferens och det är nu klart att Mario Vasilj återvänder till superettaklubben. Den här gången som assisterande tränare.