Nu är det dags igen för Auktionssommar som är inne på sin tredje säsong. Men ännu är inte programmet inspelat - inspelningen sker i augusti och platsen är i Klädekulla Hallaryd.

De två lagen som tävlar utrustas med en summa pengar att ropa in föremål för, de får en exklusiv visning av auktionsföremålen där de kan lägga upp sin strategi, sedan gäller det under auktionen att ropa in föremålen och göra så mycket av sina pengar som möjligt.

Sedan värderas de båda lagens föremål av experter och domare. Värderingsmännen är Maria Granström och Mats Bergstrand. Den som har gjort bäst resultat vinner en prissumma och har också chansen att gå till säsongsfinalen. Programledaren är Sofia Rågenklint.

Platsen blir i år i Hallaryd och programmet kommer sedan att visas på SVT.