Det var vid 14.10-tiden som räddningstjänst, polis och ambulans larmades till en trafikolycka på E4, någon mil söder om Värnamo i höjd med Toftanäs.

– En bil har kört in i mitträcket i södergående riktning, säger polisens presstalesperson Monica Bergström och berättar att två personer färdades i bilen.

Ingen av de två drabbade personerna skadades i olyckan, uppger räddningstjänsten.

– Och trafiken stod aldrig helt still, men ena körfältet var det begränsad framkomlighet i under ungefär en kvart i samband med olyckan, säger Per Andersson.

Efter en kvart kunde trafiken flyta på som vanligt igen.