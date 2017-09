Det var regissören, Mattias Bokinge, som upptäckte att det har florerat två namn på filmen: ”Getaryggen 1567” och ”Slaget om Getaryggen”. Vad ska den egentligen heta?

Förslagen strömmade in via sociala medier under torsdagen och fredagen.

Däribland: "Slaget om Getaryggen anno 1567", ”Getaryggsmassakern”, ”Med svärd i knutna nävar”, ”Getaryggen, slaget som glömdes”.

— Det var ju egentligen inte frågan om ett slag, när en förtrupp av den danska hären mejade ner några svenska soldater och ett uppbåd av illa tränade bönder. Samtidigt gällde det här att hitta ett namn som lockar, säger Miliseumchefen Sven Engqvist som varit med vid utgrävningarna på platsen för slaget.

Ett lite halvseriöst inlägg kommer från Andreas Yngwe, som föreslår olika namn för olika sammanhang. Äldre journalfilm: ”Bygd i Brand”, krigsfilm: Goatback Ridge, barnprogram: ”Fem myror i håret” och humorvarianten: ”Dansken tysken, skotten och Bellman”.

Efter inlägg från några av de ungdomar som varit med i filmen, smids de båda ursprungsnamnen samman, kapas av och hamras ut…

Slutnamnet blir ”Slaget vid Getaryggen 1567”. Premiär i senare halvan av oktober.