Den långsiktiga trenden är att hemlösheten ökar i landet. Tidningen Hem & hyra har tagit del av färsk statistik från Socialstyrelsen. Bjurholm, Malmö, Burlöv, Södertälje och Gävle har flest hemlösa sett till befolkningssiffran. Bjurholm har 110 hemlösa per 10 000 invånare. Jönköping placerar sig på plats 36 på listan med 44,9 hemlösa per 10 000 invånare. Värnamo har 3,5 hemlösa per 10 000 invånare, medan Gislaved uppger 3,1 hemlösa per 10 000 invånare. Vaggeryd och Gnosjö finns inte med eftersom de har för få hemlösa för att det ska kunna rapporteras.

En av anledningarna till att hemlösheten nu breder ut sig över landet tros vara bostadsbristen.

– Det har helt enkelt inte byggts bostäder som motsvarar befolkningsökningen och inte heller byggts lägenheter med rimliga hyror för de svaga grupperna. Gör vi inte något åt bostadsmarknaden kommer vi inte att kunna lösa dagens hemlöshet, säger Hans Swärd, professor i socialt arbete vid Lunds universitet, till Hem & hyra.