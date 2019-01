Liksom tidigare år dominerar det humoristiska i föreningens utbud. I Selfie den 8 februari är det komikern Martin Svensson som tar sig an bilden av sig själv. Hur en 55-plussare uppfattar sig själv och hur han vill bli uppfattad är inte alltid samma sak. Just den här föreställningen hålls inte i Skillingehus teatersalong, utan i våningen under - danssalongen. Det innebär också att fika ingår i priset.

Hund utan ränder

Sedan, den 6 april, är frågan om det blir som Hasse å Tage eller om det bara kommer att handla om dem i ”VAR BLEV NI AV? - eller: En Svensk Hund har inga ränder”. Här utlovas en musikföreställning med revykänsla, där värmen från Lindemans tid är tillbaka.

Varje säsong brukar bjuda på en kortare bussresa. Den inträffar den 13 april och kommer att föra intresserade till Värnamo. Där väntar en tre timmar lång föresställning, som är byggd på Lars von Triers film Melancholia: Tre akter, tre timmar och tre teaterformer. Träsmak? Nja, i beskrivningen sägs att olika delar av Gummifabriken tas i besittning av publik, skådespelare och Jönköpings Sinfonietta.