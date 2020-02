Den nya rekommendationen handlar om hela Iran, hela Sydkorea och de italienska regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto.

Fakta: Det här är en pandemi Det nya coronaviruset räknas i dagsläget inte som en pandemi. En epidemi innebär att många mä.. Fakta: Det här är en pandemi Det nya coronaviruset räknas i dagsläget inte som en pandemi. En epidemi innebär att många människor i ett område på kort tid insjuknar i samma sjukdom. En epidemi som har spridits över en eller flera världsdelar kallas för pandemi. Under 1900-talet inträffade tre stora pandemier. Spanska sjukan, Asiaten och Hongkong-influensan. Influensan A(H1N1), den så kallade svininfluensan, som påträffades för första gången under våren 2009 orsakade en pandemi. Historiskt så har de influensavirus som orsakat pandemier ofta haft sitt ursprung i virus bland fåglar. Källa: Nationalencyklopedin, Folkhälsomyndigheten Det första bekräftade fallet av det nya coronaviruset, som döpts till sars-cov-2, rapporterades i den kinesiska storstaden Wuhan den 31 december 2019. Sedan dess har viruset visat sig mer smittsamt än liknande infektioner, som sars (svår akut respiratorisk sjukdom) som 2003–2004 orsakade runt 8 000 sjukdomsfall och över 700 dödsfall. Det finns ett stort antal coronavirus och såvitt man vet kan minst sju av dem smitta människor. Kinesiska myndigheter har bekräftat att den nya coronaviruset kan smitta från människa till människa. Det finns enligt Världshälsoorganisationen varken vaccin mot viruset eller effektiva behandlingar för att bromsa sjukdomsförloppet, som i de värsta fallen slutar i dödlig lunginflammation.

– Vi har ju ett ganska omfattande resande till Italien, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, till TT.

Totalt har nu sju smittade avlidit i Sydkorea, där över 800 personer bekräftats infekterade, vilket är det största antalet utanför Kina.

– Där är ökningen så pass stor att vi tycker att det finns anledning att vidta den här åtgärden, säger Tegmark Wisell.

Efter över tio dödsfall i Iran har flera grannländer stängt gränserna. Smitta har även spridit sig till Irak från Iran.

Många resenärer

Och även i fråga om Iran finns många resenärer till Sverige, samtidigt som de iranska myndigheternas information i ämnet varit bristfällig, påpekar Tegmark Wisell.

Rekommendationen gäller också sedan tidigare för den kinesiska provinsen Hubei och andra provinser på det kinesiska fastlandet där smittspridning pågår.

Folkhälsomyndigheten har skriftlig information till resenärer på Arlanda om vad de ska göra om de varit i ett drabbat område och utvecklar symtom. Däremot är det inte aktuellt i dagsläget att utföra hälsoscreening av inkommande resenärer.

"Gå in snabbt"

Regeringen väljer att bidra med 40 miljoner kronor till WHO och dess krisfond för att förhindra smittspridning i andra länder.

TT: Varför bidrar regeringen med pengar?

– Det är för att WHO ska kunna gå in snabbt och bistå de länder som har svårt att hantera situationen om en smitta uppstår. Det handlar både om att lokalisera smittan och att vidta de åtgärder som vi ser som självklara hemma i Sverige, och att WHO ska kunna gör detta utan att det påverkar allting annat som WHO behöver göra. Vi gör det för de berörda ländernas skull, men i slutändan gynnar det oss förstås globalt om smittan inte kan spridas, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Tackar för hjälpen

WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus tackar Sverige för stödet.

– I dag gör ni två saker: dels förbereder ni Sverige, men samtidigt hjälper ni andra länder med svagare sjukvårdssystem. Tack så mycket för ert stöd, säger han.

Enligt honom krävs det en global enighet för att möta det hot som coronaviruset utgör mot folkhälsan.

– Det här är ett delat hot och världen behöver enas, Sverige gör just det i dag och det är jag stolt över. Vi behöver möta det tillsammans. Tack Sverige för ert ledarskap i den frågan, säger Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Johan Nilsson/TT

Tomas Bengtsson/TT