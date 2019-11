Förslaget för division 1 södra 2020 ser ut enligt följande: FK Karlskrona, Lindome Gif, Qvidings FIF, Utsiktens BK, Tvååkers IF, Eskilsminne IF, Landskrona Bois, Lunds BK, Torns IF, Assyriska Turabdin IK, IFK Värnamo, Oskarshamns AIK, FC Trollhättan, Skövde AIK, FC Linköping City, IF Sylvia.

Om förslaget blir verklighet kommer IFK Värnamo att ställas mot tre nya lag jämfört med årets säsong. Det är Qviding, som har tagit steget upp från division 2, och Linköping och Sylvia som båda är överflyttade från division 1 norra.

Serierna fastställs av förbundsstyrelsen den 22 november.