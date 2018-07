Ny värmebölja kopplar grepp – kan bli 30 grader i helgen, enligt SMHI

En värmebölja har svept in över landet. Vi kan förvänta oss temperaturer upp mot 28 grader under veckan, medan det under helgen kan bli upp mot 30 grader. Man ser inget slut på högsommarvärmen i nuläget och det råder fortsatt brandrisk i länet.