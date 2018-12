Idén om en fritidsbank har funnits med ett tag. Under 2018 har ett projekt pågått med målet att starta under året. Det lyckades precis, strax innan jul kunde fritidsbanken välkomna allmänheten in.

– Vi spurtade nu. Det har varit saker som har tagit lång tid, startsträckan blev längre än vi trodde, säger Hasse Öberg, projektledare.

Fritidsbank finns redan i flera kommuner, bland annat Gnosjö. Tanken är framförallt att ge fler möjlighet att utöva olika sporter, men det finns också ett miljötänk med.

Bra läge

I Gislaved har fritidsbanken fått plats på Gisle fritidsområde, på kortsidan av ishallen, med egen ingång. Just att hitta en lämplig lokal har varit en av knäckfrågorna i projektet och Hasse Öberg tycker att läget med nära till sim- och sporthall, Glashuset, gymnasium och bibliotek är klockrent.

– Vi ville vara här, det är mycket fritidsaktiviteter, säger han.

– Det är en bra plats, det rör sig mycket folk här, säger Nouredin Aathhar, som tillsammans med Antonio Climach sköter den största delen av utlåningen.

Skänkt utrustning

Fritidsbanken är redan vid starten full av sport- och fritidsutrustning. GIS har skänkt fotbollar och man har fått skridskor från ishallen. Men framförallt är det allmänheten som bidragit med alltifrån skidutrustning till pulkor och fotbollsskor. Just nu är det fokus på vintersaker, men det finns också ett förråd fullt med sommarutrustning som golfklubbor, cykelhjälmar och skateboardar. Man har även fått cyklar men det finns det inte plats till, förutom någon liten barncykel.

– Vi är redan trångbodda, konstaterar Hasse Öberg.

De har dessutom en container ståendes på återvinningsstationen i Mossarp där det skänks en hel del saker.

Rustar upp

På fritidsbanken lägger man också mycket jobb på att rusta upp och göra i ordning utrustningen. Det kan handla om att slipa bort rost från kanterna på skidor, tvätta, laga och skruva fast lösa skruvar. De har också fått hjälp av Anderstorps OK med att gallra skidor och ska också få en kurs i hur man renoverar skidor.

Positiv respons

Responsen på att fritidsbanken är igång visar att det är uppskattat.

– Det har bara varit positiva reaktioner, alla tycker att det är ett bra initiativ, säger Hasse Öberg.

Även om han tror att informationen om att fritidsbanken kanske inte hunnit spridas så mycket än så har det varit flera personer där och lånat.

– De första som vara här var två mammor med barn som skulle till Sälen. De ville låna utrustning för att testa på, säger han.

Nouredin Aathhar berättar att de som lånar är tacksamma för möjligheten.

– De är mycket glada. De lånar utrustning gratis. Det finns många som behöver ha något bara en gång, nu behöver de inte betala för det.

– Man kanske inte har råd att köpa till exempel skridskor. Eller om man har vuxit ur sina skridskor, då är det bara att komma och hämta här, säger Hasse Öberg.