Hall Media, där Värnamo Nyheter ingår, samarbetar med flera andra mediehus i Sveriges lokalnyheter och det är genom detta samarbete som den här möjligheten har uppstått. Du som har Premium har nu möjlighet att njuta av speedway i världsklass på tisdagskvällarna.

Mittmedia, som också ingår i Sveriges lokalnyheter, kommer under säsongen att sända ett antal matcher från elitserien, och det innebär att du som Premiumkund på VN.se kan se matcherna genom Sveriges lokalnyheter.

Vid fyra tillfällen kommer Lejonens matcher att sändas.

Läs mer här: https://www.vlt.se/motor/speedway/klart-vi-storsatsar-pa-speedway-mittmedia-livesander-matcher-varje-vecka-far-nypa-sig-i-armen

Hela listan – alla matcher som du kan se via Sveriges lokalnyheter.

Omg 1, 8 maj: Vetlanda-Masarna

Omg 2, 15 maj: Rospiggarna-Vetlanda

Omg 3, 22 maj: Lejonen-Indianerna

Omg 4, 29 maj: Masarna-Lejonen

Annons

Omg 5, 12 juni: Indianerna-Rospiggarna

Omg 6, 19 juni: Masarna-Dackarna

Omg 7, 3 juli: Masarna-Rospiggarna

Omg 8, 10 juli: Vetlanda-Indianerna

Omg 9, 17 juli: Smederna-Rospiggarna

Omg 10, 18 juli: Masarna-Indianerna

Omg 11, 31 juli: Västervik-Rospiggarna

Omg 12, 7 augusti: Indianerna-Lejonen

Omg 13, 14 augusti: Västervik-Masarna

Omg 14, 21 augusti: Rospiggarna-Lejonen

Därefter sex matcher i slutspelet; två kvartsfinaler, två semifinaler och båda SM-finalerna.

Så här gör du för att se matcherna: Om du inte redan är kund hos oss börjar du med att skaffa Premium-konto här. Du kan prova tjänsten för en krona, därefter kostar det 99 kronor i månaden. Du som prenumererar på pappers- eller e-tidningen har redan tillgång till Premium, du behöver bara aktivera ditt konto på samma sida.

När du har ett Premium-konto går du in på sverigeslokalnyheter.se. Leta upp Norrtelje Tidning i listan och skapa ett konto med samma inloggningsuppgifter som du har till ditt Premiumkonto. Även exempelvis Dalarnas Tidningar och Nerikes Allehanda sänder matcherna men via Norrtelje Tidning har du tillgång till alla sändningar. Gå in på https://www.norrteljetidning.se/speedway och logga in. Klart!