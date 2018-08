Nuförtiden kan man äta kräftor året runt, om man nöjer sig med frysta, det vill säga. Men nu är det fritt fram för kräftfisket och därmed säsong för skaldjuret i Sverige.

Svenskarna har sedan länge ätit kräftor. Vissa menar att vi har gjort det ända sedan stenåldern, medan andra menar att det inte kom till Sverige förrän under medeltiden. Länge är det i alla fall.

Men den svenska traditionen att ha kräftskiva är däremot en relativt ung företeelse. Under sent 1800-tal började man äta hela och kalla kräftor då man på ett festligt sätt tog farväl av sommaren och välkomnade hösten. På den tiden kallades dagens kräftskiva för "kräftsupen".

Om du vill gå "all in" med din kräftskiva ska du självklart börja med att bunkra upp med massa kräftor. Ett plus kan vara att försöka se till att bjuda på flera olika typer av kräftor. I Sverige finns det tre olika sorter: Havs-, signal och flodkräftor. Skaldjuret importeras även från bland annat från Kina och Turkiet.

De flesta brukar se till att dekorera med duk, servetter, lanternor, haklappar och hattar. Alla med kräftor som motiv, såklart.

Till bords finns det några självklara komponenter som ska tillföras till skaldjuret. Västerbottenpaj, knäckebröd, baguette och olika såser, exempelvis aioli.

En stor del av dagens kräftskivor är snaps och tillhörande snapsvisor. Några av svenskarnas favoriter är Tänk om jag hade en liten nubbe, När gäddorna leker och klassikern Helan går.

Annons

Ställ dina kunskaper om kräftor och andra skaldjur på prov i vår skaldjursquiz.

Läser du i appen? Här kan du göra quizet!