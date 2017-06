Läs mer: Hon hissar flaggan för Johan

När jag ringt Utrikesdepartementet har de inte velat göra någon som helst kommentar, oavsett om utrikesministern hetat Carl Bildt eller Margot Wallström. Assistenter har hänvisat till Polisen som inte heller velat kommentera ärendet. Till sist började det komma kritik mot att Sverige inget gjorde.

Värnamo Nyheter har på olika vis försökt hålla frågan vill liv, att Johans öde inte ska glömmas bort.

När jag talat med Johans föräldrar har de givetvis gett uttryck för sin oro och inte alltid vågat tro på ett lyckligt slut. Deras gudstro har varit en styrka.

Då den sydafrikanska organisationen Gift of the Givers dök in hösten 2015 förändrades bilden.

Redan tidigt förklarade dess ordförande Imtiaz Sooliman för mig att han var hoppfull och trodde att de skulle kunna få loss Johan och hans sydafrikanske medfånge. Detta trots att organisationen i vanliga fall inte sysslar med sådana förhandlingar.

Organisationen fick via ombud kontakt med kidnapparna. Ganska omgående kom det fram att kidnapparna krävde antingen frisläppande av till dem närstående fångar eller också en lösensumma. Sverige hade inte det förstnämnda och att betala ut stora miljonbelopp var emot regeringens princip och familjen kunde inte få fram så stora belopp.

I samtal med Johans föräldrar förstod jag att Gift of the Givers agerande väckte hopp. Organisationens uppvaktade olika lokala stamledare och skänkte symboliskt ett stort antal djur. Det framkom att kidnapparna var splittrade i frågan om ett frigivande, samtidigt som lokala ledare lovade att trycka på för att få dem släppta.

Men så tidigare i år gav Gift of the Givers upp. Man ansåg sig inte komma längre. Då vädjade man, enligt dess ordförande, till emiren av Qatar.

Det är väl inte helt osannolikt att det är en kombination av svensk tyst diplomati, Gift of the Givers lokala arbete i Mali och Qatars påtryckningar som gett resultat. Kanske vi utomstående aldrig får veta hela sanningen, kanske inte ens Johan och hans familj får det.

Idag gläds vi alla med Johan och hans familj. Men terroristgrupper som Aqim i Mali finns fortfarande kvar. Det får vi inte glömma.