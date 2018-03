Niclas Palmgren: ”Trastens IF har vilselett oss”

På Gislaveds kommun är man fortfarande mycket upprörd över Trasten IF:s skuld på över 400 000 kronor.

– Trastens IF har vilselett oss, säger kommunalrådet Niclas Palmgren (M).

Han håller med Madelene Brandin i Burseryds IF om att Trastens IF inte är den bästa vägen till integration.